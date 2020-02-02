رصاصة تقتلُ نجل مذيعة.. والسبب ”لعبة الحظ“!

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توفي كريم لاعب نادي بتروجيت، ونجل المذيعة المصرية في شبكة تلفزيون "النهار" مروة ميمي، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك - مصر، السبت.

وأوضحت التحقيقات أنّ "كريم (15 عاماً) كان مع عدد من أصدقائه، وكانوا يمزحون مع بعضهم البعض، فأخرج أحدهم مسدساً وبدأوا في لعبة الحظ أو الروليت الروسي، وبدأ الجميع يتبادل الأدوار في اللعبة". ولسوء الحظ، فإن طلقة خرجت عن طريق الخطأ، وأصابت الضحية في رأسه، الأمر الذي أدى إلى مقتله.

ولفتت التحقيقات إلى أن "المسافة التي أطلقت منها الرصاصة كانت أقل من نصف متر". ووفقاً لوسائل إعلامية، فإنّ "الأجهزة الأمنية تحفظت على المتهمين الأربعة وسلاح الجريمة".

من جهتها، نعت ميمي نجلها عبر "فيسبوك" قائلة: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.. توفي إلى رحمة الله.. كريم ابني نور عيني في حادث أليم". وتابعت: "هجبلك حقك يا ابني على الأذى اللي شوفته من أصحاب الغدر. يا رب قويني على فراقك يا بني".