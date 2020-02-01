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هكذا نفذت مع عشيقها جريمة قتل زوجها!

1
FEBRUARY
2020
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لم تتردد سيدة ثلاثينية في التخلص من زوجها وقتلته بالسم بمعاونة عشيقها ليخلو لهما الجو، وبحسب اعتراف المتهمة وعشيقها في تحقيقات النيابة أن العشيق كان يتردد عليها في منزل الزوجية وقت وجود زوجها في العمل، خاصة وأنه يقضي أغلب ساعات يومه خارج المنزل بسبب طبيعة عمله سمسار عقارات، واعترفت المتهمة بجريمتها عقب القبض عليها في محضر الشرطة: «حطيت السم وجرعة مخدرات في الشاي وقدمتها له».


وقالت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات إن المتهمة التي رمز إليها «ن.م» 29 سنة، اتصلت بعشيقها وأبلغته بتنفيذ الجريمة عندما ساءت حالته الصحية وسقط على الأرض يتلوَّى من شدة الأم فحضر العشيق وقام بخنقه بقطعة من القماش ليستعجل موته، وبعد مرور نصف ساعة حضر صديق العشيق من أجل حمل الجثة وإلقائها في القمامة.


وأضافت المصادر، أن المتهمة اعترفت بتفاصيل جريمتها وقالت: «اتفقت مع عشيقي حمدي على تنفيذ الجريمة في آخر لقاء جمعنا بالليل، وترك لي أقراصاً مخدرة عشان أقتل جوزي بيها وأنا عملت له الشاي وحطيت المخدرات على السم في الشاي»، ونسبت النيابة العامة للتمهمة وعشيقها تهمة العقل العمد مع سبق الإصرار، بينما نسبت إلى صديق العشيق تهمة إخفاء الجثة، وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع شريكيها في الجريمة بعدما أيدا أقوالها، وادعى صديق العشيق أن مهمته كانت نقل الجثمان فقط من مسرح الجريمة إلى القمامة.


وتابعت المصادر أن الواقعة انكشفت بورود بلاغ إلى المقدم قدري الغرباوي رئيس مباحث قسم أول السلام يفيد بالعثور على جثة شاب متوفَّى ملقاة في الطريق العام، وتبين وجود آثار خنق برقبته، وتبين من التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اتفقت مع زوجها على قتله، وقام العشيق باستئجار شاب لتنفيذ الجريمة والتخلص من الجثة في مقابل ٥ آلاف جنيه، كما أن التحريات أثبتت أن المجني عليه «محمود.ح» 42 سنة، متزوج منذ عدة سنوات وأنجب طفلاً وطفلة من الزوجة الخائنة التي خططت لقتله بمعاونة عشيقها.

سيدتي

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