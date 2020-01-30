"داعش" يهدد إسرائيل باللغة العبرية

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شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود "صفقة القرن" متنفسا لتنظيم "داعش" الذي سارع لإطلاق تهديدات ضد إسرائيل باللغة العبرية، متوعدا باستهدافها بصواريخ وأسلحة كيميائية.

وعاد التنظيم لإطلاق، وكان التنظيم قد نشر تسجيلا صوتيا هذا الأسبوع موجها لنشطائه في أنحاء العالم، طالب فيه المتحدث باسمه مسلحي "داعش" بضرب أهداف يهودية في أنحاء العالم وحتى التسلل إلى إسرائيل وتنفيذ هجمات داخلها.

وفي خطوة غير عادية أطلق التنظيم أمس، تهديده باللغة العبرية، وفي الرسالة الموجهة إلى "جنود الخلافة" خصوصا في سيناء ومنطقة المشرق، يطالبهم التنظيم بتحويل "المستوطنات وأسواق اليهود" إلى أرض لتجارب السلاح، وللصواريخ والرؤوس الكيميائية.

وفي التسجيل الذي نشره التنظيم الاثنين هاجم المتحدث باسم التنظيم، أبو حمزة القريشي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ووصفهم بـ "الكفار". كما هاجم الإيرانيين وبارك اغتيال قاسم سليماني ووصف خطة التسوية الأمريكية بأنها "كلام فارغ يجب إفشاله".