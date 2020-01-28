اجتماع طارئ للجامعة العربية السبت حول خطة السلام بحضور عباس

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تعقد الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية السبت في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة خطة للسلام سيعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للصحافيين أنّ "الاجتماع يُعقد بناءً على طلب فلسطين".



من جهته، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان إن "محاولة فرض أية حلول للقضية الفلسطينية بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح".



وشدّد على أن "الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي".