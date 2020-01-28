مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون وضع بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي على قائمة الإرهاب

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وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، على إدراج قنوات فضائية ومحطات إذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تحرض على الإرهاب لقوائم "الكيانات الإرهابية".

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن عددا من البنود لتعريفات "الكيانات الإرهابية"، سيضاف سعيا إلى ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب لهذا التعريف "قوائم الكيانات الإرهابية".

وأكد مشروع القانون أن الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذلك المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، المدارة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو عصابات أو خلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سيتم وضعها في قوائم الإرهاب، في حال مارست أو هدفت للدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى، .