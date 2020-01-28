living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكويت.. توجيه تهمة لقاتلي الخادمة الفلبينية تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا

28
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة "القبس" أن والد الخادمة الفلبينية التي "توفيت" في الكويت، جانلين فيلافيندي، ادعى أنه رفض عرضا بمبلغ 352 ألف دينار للتنازل عن القضية.
 
وأبلغ أبيلاردو فيلافيندي صحيفة "inquirer"، أنه تلقى هذا العرض قبل أيام، مقابل أن "تكف أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين" وأنه ردّ بالرفض.
 
ونُقل عن والد الخادمة الفلبينية التي قتلت في الكويت قوله للصحيفة: "لا نحتاج إلى المال، بل نحتاج إلى العدالة".
 
ولفتت صحيفة "القبس" إلى أن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، كان قد صرح قبل أيام قائلا: "إن بلاده سترفض أي دية"، بل وجنح إلى القول إن بلاده "تطلب حياة شخصين في الكويت بدل حياة الخادمة الفلبينية".
 
وردت الكويت على هذه التصريحات، حيث أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله أن "ما صدر عن وزير خارجية الفلبين، بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يعدّ تهديدا، خاصة انه صادر عن وزير الخارجية"، مشددا على أن "هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق".
 
وفي السياق ذاته، نقلت "القبس" عن مصدر مطلع أن النائب العام الكويتي المستشار، ضرار العسعوسي، أحال أمس الأول "مواطنا وزوجته المتهمين بقتل الفلبينية إلى السجن المركزي مع إصدار قرار بحبسهما لمدة 21 يوما، بعد إسناد لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار".
 
وأوضح المصدر المطلع للصحيفة الكويتية أن "النائب العام قرر أيضا إحالتهما إلى محكمة الجنايات، مع مطالبة النيابة بتطبيق اشد العقوبات بحقهما والتي تصل إلى الإعدام شنقا جزاء لما اقترفاه من جريمة قتل خادمتهما".
 
كما شدد على أن "النيابة العامة لا تألو جهدا في تطبيق القانون وحفظ هيبته، وأنها جمعت الأدلة في هذه القضية وثبت من خلال التحقيقات أن المتهم وزوجته قد ارتكبا الجريمة متعمدين، وبالتالي أُسندت لهما تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد".
القبس
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout