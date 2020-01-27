طائرة ركاب إيرانية تنحرف عن مسارها أثناء هبوطها

A + A -

خرجت طائرة ركاب إيرانية صباح اليوم عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، بحسب ما اشارت "روسيا اليوم".

وقد أدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب الـ150 الذين كانوا على متنها.



وفي السياق قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.