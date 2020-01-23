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المنخفض الجوي القطبي المنشأ يتحرك من سوريا إلى السعودية

23
JANUARY
2020
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أكد موقع طقس العرب أن المنخفض الجوي الذي يضرب سوريا حاليا سيتحرك نحو السعودية مرورا بالاراضي العراقية.
 
وقال الموقع إن المنخفض الذي وصفته الأرصاد الجوية السورية بـ"القطبي المنشأ"، سيبدأ بالتشكل فوق سوريا اعتبارا من ساعات ليل الخميس، ويتحرك نحو الأراضي العراقية، حيث سيدفع برياح غربية نشطة السرعة على المنطقة الشمالية من السعودية نهار الجمعة، كما يتوقع أن تسجل سرعة هبات الرياح ما يزيد عن 80 كلم/ساعة أحيانا، حسبما ذكر الموقع. 
 
وذكر الموقع أن الرياح النشطة ستعمل على إثارة الغبار على كل من شرق منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وقد تمتد نحو حائل، وحفر الباطن ساعات مساء وليل الجمعة، حيث تتدنى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.
 
بدورها ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "البلاد ستتأثر بامتداد لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ".
 
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أن يكون هطول الأمطار غزيرا ليل الخميس ويكون مصحوبا بالعواصف الرعدية وسقوط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 900 متر.
 
وأشارت إلى أن المنخفض سيترحك نحو المناطق الشرقية والجزيرة.
روسيا اليوم
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