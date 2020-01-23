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الجزائر.. تمديد حبس ناشطين بتهمة "إحباط معنويات الجيش"

23
JANUARY
2020
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أمر قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان غرب الجزائر، بتمديد الحبس الاحتياطي للناشطين في الحراك الشعبي عصام سايح، ومحمد خواني.
 
وأكد نقيب المحامين الطاهر رقيق، أنه جرى إعادة الناشطين إلى السجن بالرمشي بتهمة "إحباط معنويات الجيش".
 
وأشار رقيق، إلى أن "الناشط محمد خواني رفض الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق التي وجهها إليه بشأن التهم المنسوبة".
 
وتابع، أن "القاضي استمع لأقوال عصام سايح، قبل أن يأمر بتمديد حبسه الاحتياطي وخواني، رافضا طلبات الإفراج عنهما من قبل هيئة الدفاع".
 
كما رفض قاضي التحقيق في محكمة تلمسان، طلبا بالإفراج عن الطالبة الجامعية نور الهدى عقادي، المتهمة بـ"إهانة هيئة نظامية" و"إحباط معنويات الجيش".
روسيا اليوم
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