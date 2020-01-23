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الكويت.. ضبط رجل من الـ"بدون" وزوجته بعد نشرهما مقطع فيديو "غير أخلاقي"..

23
JANUARY
2020
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ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن سلطات الأمن ألقت القبض على زوجين وصفا بأنهما مشهوران، عقب نشرهما مقطع فيديو قيل إنه غير أخلاقي.
 
وأوضحت الصحيفة الكويتية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وضعوا أمس "حدا لخروج شخص من فئة الـ(بدون) وزوجته المواطنة عن حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، عقب نشرهما فيديوها غير أخلاقي على حسابهما في (تويتر) يجمعهما في وضع مستهجن أثار حفيظة واستنكار العديد من أطياف المجتمع".
 
ونقل عن مصدر أمني أن المباحث الجنائية في الكويت، حركت دعوى للنيابة العامة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحق الـ"بدون" وزوجته بتهمة الإخلال بالآداب العامة.
 
وأفاد المصدر الأمني بأن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما، مضيفا في هذا السياق أنه "جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما فجرت مداهمته، وضبطهما (أمس)، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق".
 
وبين المصدر ذاته أن التحقيقات الأولية أظهرت "أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين".
 
وتابع قائلا إنه "جرى حجزهما في نظارة المباحث الجنائية، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة لاحقا"، مشددا على أن "المباحث الجنائية تتابع وبشكل دقيق ما يجري على مواقع التواصل، ولن تسمح مطلقا بالتجاوزات الأخلاقية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ".
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