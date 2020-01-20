استعدادات أمنية مكثفة لزيارة قادة عالميين إلى إسرائيل

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تشهد إسرائيل استعدادات تجري على قدم وساق لاستضافة "منتدى الهولوكوست الدولي" الذي يعقد بمناسبة اليوم العالمي للمحرقة، يومي الأربعاء والخميس في القدس بحضور عدد من الزعماء العالميين.

ومن أبرز الحاضرين، حسب الإعلام الإسرائيلي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وأربعة ملوك هم الملك الاسباني فيليب السادس، الملك الهولندي فيليم الكسندر، ملك بلجيكا فيليب ودوق لوكسمبورغ الكبير أنري وهو منصب مواز لملك، بالإضافة إلى 26 من قادة العالم ونحو 46 سياسيا آخرين.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية من خلال قوات مضاعفة، لواحدة من أكبر العمليات الأمنية التي تم تنظيمها في إسرائيل، حيث سيشارك في العملية التي أطلق عليها اسم "وجه المستقبل" نحو 6300 شرطي. وسيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة من قوات حرس الحدود ومتطوعين من أجل الحفاظ على النظام وتوجيه حركة السير في عملية تستمر أسبوعا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، أن رئيس البلاد أنجي دودا، لن يتوجه إلى إسرائيل للمشاركة في "منتدى الهولوكوست الدولي" ومراسم إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معتقلي "معسكر الموت" النازي "أوشفيتز – بيركيناو"، مضيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض دودا السفر إلى إسرائيل، هو أن "الضيف الرئيسي في الفعالية سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".