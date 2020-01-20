ماجد المهندس يكشف ما طلبه منه تركي آل الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات

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كشف الفنان ماجد المهندس، آخر طلبات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قبل لحظات من إجراء عملية جراحية دقيقة في أوروبا.

وأوضح المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، إنه اتصل بتركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وبين المهندس أن آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية "أكدب عليك" للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما قام به المهندس.

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ، لكن تقارير ذكرت أن فريقا طبيا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية، وأكدت أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع قريبا من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.