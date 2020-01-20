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السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنيت

20
JANUARY
2020
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أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة القصيم بالسعودية حكما بالسجن لمدة 8 أشهر على مواطنة تطاولت على أهالي المركز الإداري للمنطقة مدينة بريدة، عبر تطبيق "سناب شات".
 
وقضت المحكمة بتغريم المدانة 30 ألف ريال ومصادرة جوالها وإغلاق حسابها الذي ارتكبت مخالفتها من خلاله.
 
والشهر الماضي، أعلنت شرطة القصيم إلقاء القبض على مواطنة في العقد الخامس من عمرها بعد نشرها مقطع فيديو "احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير"، فيما لم تكشف الشرطة عن اسم السيدة المشار إليها.
 
وقال مغردون سعوديون في موقع "تويتر"، إن المتحدثة في الفيديو هي الدكتورة هند الدبيخي، وقد تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة منهم قبل أن يتم الإعلان عن توقيفها رسميا.
 
وكانت صاحبة المقطع قد انتقدت أهل بريدة قائلة إنهم يسيئون معاملة ذوي البشرة السمراء، وإنهم شعب غريب غير مفهوم يرى أنه فوق غيره من الناس، يدعي المثالية ويتكئ عليها ليوجه ألفاظا عنصرية إلى ذوي البشرة السمراء، حسب قولها.
 
وأضافت أن هناك فتاة تعرضت لتنمر مستمر اضطرها في النهاية إلى تنعيم شعرها كي تتخلص من هذا التنمر وإنهاء معاناتها المستمرة لهذا السبب.
روسيا اليوم
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