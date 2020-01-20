مصر تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من سوريا

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قالت وسائل إعلام مصرية، إن جمارك بورسعيد ضبطت نحو نصف طن من مادة الحشيش، مخبأة في حاوية تفاح سوري المنشأ.

وتمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم AMCU9270519 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد باسم شركة للاستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1128 عبوة "سبت" تفاح منشأ سوري.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية، لمعاينة المشمول، فتبين وجود 2700 قطعة "فرش" بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 560 كجم مخبأة داخل أكياس من لدائن يحتوي الكيس على 6 قطعة "فرشة" بلاصق وملفوفة بأفرخ كربون أسفل ثمار التفاح.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.