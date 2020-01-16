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النائب العام المصري يأمر بتشكيل فريق تحقيق جديد للبحث عن قتلة ريجيني

16
JANUARY
2020
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أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.
 
والتقى النائب العام المصري مع فريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي، جوليو ريجيني، بعدد من المحققين الإيطاليين، حيث اتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.
 
وكشف بيان لإدارة التواصل الاجتماعي بالنيابة العامة، عن تشكيل "فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".
 
واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتم تبادل المعلومات ووجهات النظر.
روسيا اليوم
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