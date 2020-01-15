"مجتهد" يعد بكشف أسرار هامة عن ابن سلمان

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لندن- عربي21 - عاد المغرد الشهير "مجتهد" إلى الواجهة من جديد، بحديثه عن قرب كشفه معلومات وأسرار هامة عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

"مجتهد" وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال: "قريبا بإذن الله تقرير حصري عن نظرة ابن سلمان للدين، والأخلاق، والسلطة، والمال، والعلاقة مع الشعب والعلاقات الخارجية".

وتابع بأن "التقرير فيه كثير من الأسرار ترددنا سابقا في نشرها، وآن الأوان لنشرها".

وكان "مجتهد" تحدث سابقا عن تفاصيل حول آلية سعي ابن سلمان للسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، وتنحية والده الملك سلمان.

وأوضح "مجتهد" في تغريدات سابقة أدوار بعض الشخصيات المحيطة بابن سلمان.