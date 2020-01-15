الداخلية المصرية ترد على ادعاءات أمريكية بشأن وفاة سجين مزدوج الجنسية في مصر

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ردت الداخلية المصرية على ادعاءات تداولتها دوائر أمريكية حول وفاة السجين مصطفى قاسم، الأمريكي من أصول مصرية، تتعلق بتعرضه لمحاكمة صورية، ومسؤولية السلطات عن تدهور حالته الصحية.

وصرح متحدث باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن مصطفى قاسم "خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفي عداد متهمين آخرين، وتم الحكم بالإفراج عمن ثبتت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه في القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع في القتل ومن بينهم المذكور".

وأضاف المتحدث أن "المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلا عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، بالإضافة إلى جنسيته المصرية".

وشدد المتحدث على أن قاسم "أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح، في أكثر من مناسبة، بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصة مع إصابته بمرض السكري، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها الأخرى".