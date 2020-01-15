سلطان عمان يشكر الرئيس السوري على تعازيه في وفاة السلطان قابوس

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أعرب سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور، عن شكره وتقديره للرئيس السوري بشار الأسد على تعازيه ومواساته في وفاة السلطان قابوس يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطان استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، في مسقط، لتقديم التعزية في وفاة السلطان قابوس.

وقالت الوكالة: "عبر جلالة السلطان المعظم عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة، داعيا المولى القدير أن يجنبه والشعب السوري الشقيق كل سوء ومكروه".