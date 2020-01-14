living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. الكشف عن أقوى وحدات الصاعقة في الجيش المصري لأول مرة (صور)

14
JANUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت القوات المسلحة المصرية لأول مرة عن وحدة "999 قتال" التي شاركت في تنفيذ عدد من المهام ضمن المناورة الاستراتيجية "قادر 2020".
 
وأكد الخبير العسكري المصري، محمد الكناني، في تصريحات لـ RT، أن الوحدة "999 قتال"، هي "وحدة عمليات خاصة نخبوية للصاعقة خلف خطوط العدو وتنفذ عملياتها في وقتي السلم والحرب، وغير معلن عن العمليات التي نفذتها حتى الآن".
 
وأشار الكناني إلى أن "الإعلان عن تلك الوحدة تحديدا بالاسم له دلالات ورسائل تؤكد على جاهزية القوات المسلحة المصرية لتنفيذ عمليات خاصة في أي عمق معاد في المحيط الإقليمي".
 
ونوه بأن "مقاتلي الوحدة يتسلحون بالبندقية الهجومية الأمريكية M4A1 والسويسرية SIG SG-552 Commando المزودة بمنظار من طراز Eo-tech 558 من الفئة "هولوغرافيك"، مع عدسة تكبير بقوة 3X من طراز G33 لتكوين منظومة التصويب الهولوغرافي الهجينة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout