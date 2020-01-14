بعد تجدد الإضراب.. الحكومة العراقية تقرر تطبيق عقوبات على طلبة الجامعات المتغيبين

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قررت وزارة التعليم العراقية، يوم الاثنين 13 يناير 2020، تطبيق العقوبات بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام، وذلك بعد دعواتها لاستئناف الدوام الرسمي وسط تجدد دعوات الإضراب.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "وزارة التعليم العالي تولي اهتماما كبيرا بموضوع الدوام وأهمية أن ينتظم الطلبة في جميع الجامعات الحكومية والأهلية، لا سيما في هذا الوقت الذي يتطلب مضاعفة الجهود والمواظبة من أجل تطوير واقع التعليم".

وأضافت: "حسب الاجتماع الاستثنائي الأخير لهيئة الرأي في الوزارة وكتابها المعمم على الجامعات كافة وحسب قرار رقم 5، تقرر تطبيق المادة 9 من التعليمات الامتحانية الجارية رقم 134 لسنة 2000، والتي تنص على اعتبار الطالب راسبا في أي مادة أو درس إذا تجاوزت غياباته 10% من الساعات المقررة بدون عذر مشروع أو 15% بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تؤكد متابعة دوام الطلبة في الجامعات التي تشهد إضرابات من أجل استئناف الدوام"، موضحة أنها "تتابع موضوع غياب الطلبة لكنها لا تستطيع إرغامهم على الحضور وتكتفي باتخاذ إجراءات إدارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية".