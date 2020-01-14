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رئيس البرلمان المصري: الأحلام العثمانية في طريقها للفشل

14
JANUARY
2020
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قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن "هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية في ليبيا، وهذا المشروع في طريقه للفشل".
 
وأشار عبد العال خلال حواره مع الإعلامي، خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي": "مصر هي الدولة الوحيدة التي أفشلت المشروع الإخواني ومشروع تقسيم المنطقة، والقاهرة أصبحت عصية على تمرير أي مشروعات من خلالها، ولذلك لجأت القوى الإرهابية إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة، وخاصة ليبيا بعد انهيار نظامها في أعقاب 2011، بإرسال المرتزقة والإرهابيين لإعادة استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا".
 
وأضاف رئيس مجلس النواب المصري أن "هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية في ليبيا، وهذا المشروع في طريقه للفشل، واتضح أمره وأهدافه الخبيثة".
 
وأوضح أن "الشعب المصري بكل فئاته متضامن مع الشعب الليبي في معركته وتحرير أرضه من الإرهاب، لتعود ليبيا بما تشكله هذه الدولة من عمق استراتيجي للأمن القومي المصري".
روسيا اليوم
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