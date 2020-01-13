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قطر تلعب دورا مهدئا وسط تصعيد التوتر الأمريكي الإيراني

13
JANUARY
2020
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يزور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العراق لبحث الأزمة الحالية في ،وسط تصعيد التوتر الأمريكي الإيراني.
 
وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين في تغريدة له على "تويتر": "يزور العراق نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف حدة التوترات في منطقتنا والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".
 
ويعيش العراق منذ أيام على وقع تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن نفذ سلاح الجوي الأمريكي عملية عسكرية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس ومرافقيهما.
 
لترد إيران بعد ذلك بهجوم صاروخي واسع استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار و"حرير" في أربيل بالعراق.
 
وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري للعراق بعد الزيارة الأولى من نوعها التي أجراها أمير قطر تميم بن حمد أمس الأحد إلى إيران، حيث التقى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
روسيا اليوم
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