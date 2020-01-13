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الموافقة على إقامة نصب تذكاري للمهندس في مطار بغداد الدولي

13
JANUARY
2020
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أعلن عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، علي الحميداوي، عن استكماله الموافقات لإقامة نصب تذكاري لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المغتال، أبو مهدي المهندس.
 
وذكر الحميداوي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن النصب سيقام في مطار بغداد الدولي، بالقرب من مكان اغتيال المهندس رفقة قائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني.
 
وأوضح قائلا: "قدمنا مقترحا لوزير الثقافة والسياحة والآثار لإقامة نصب أو رمز تذكاري يخلد تضحيات المهندس، ويكون الموقع في مكان الحادث الإجرامي الذي أودى بحياته وحياة ضيف العراق قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
 
وأضاف: "بعد لقائنا اليوم بوزير الثقافة تم الاتفاق على إقامة النصب، ووجه دائرة الفنون العامة بتشكيل لجنة وإعلان مسابقة خاصة والتنسيق مع جمعية التشكيليين بهذا الخصوص".
 
وتابع النائب العراقي: "سيتم التنسيق مع سلطة الطيران المدني وهيئة الحشد الشعبي وأمانة بغداد لاختيار المكان".
روسيا اليوم
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