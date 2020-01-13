السفيرة السعودية لدى واشنطن توجه لتسهيل أمور الطلاب الوافدين

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وجهت سفيرة السعودية لدى واشنطن، ريما بنت بندر، بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام "سفير 2"، مؤكدة الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في موقع "السفارة في أمريكا"عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تتابع السفارة بتوجيه من سمو السفيرة ريما بنت بندر، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن، إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير2".

تتابع السفارة بتوجيه من سمو السفيرة @rbalsaud وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير٢، مؤكدة حرص كافة الجهات على سرعة خدمة ابنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله @sacm_usa على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات.

وأضافت السفارة أن "كافة الجهات تحرص على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله الملحقية الثقافية على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات.

الجدير بالذكر أن نظام "سفير 2" هي بوابة خدمات إلكترونية من المفترض أن تقدم 88 خدمة، أُطلقت بديلة عن سفير 1 في 24 أكتوبر الماضي.