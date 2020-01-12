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حبات البرد وأمطار تتساقط على الإمارات

12
JANUARY
2020
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شهدت مناطق عدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، سقوط حبات من البرد وأمطار متباينة الشدة، في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تغطي المنطقة.
 
وأفاد المرصد الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات بسقوط حبات من البرد في إمارة الفجيرة، مصحوبا هطول غزير للأمطار.
 
ونشر المركز على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مقاطع فيديو تظهر سقوط البرد أو يعرف بالمطر المتجمد في منطقة الطويين في الفجيرة.
 
وسجلت أدنى درجة حرارة في الإمارات، صباح الأحد، في منطقة جبل بيس، وهي 1.3 درجة مئوية.
 
وكانت هطلت أمطار مختلفة الشدة في وقت سابق اليوم على أجزاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، بحسب المركز الوطني.
 
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوي في الإمارات أن تتراجع حدة المنخفض الجوي، ليصبح الجو غائماً إلى غائم جزئيا، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية،
 
وتتأثر دولة الإمارات منذ الخميس بحالة عدم استقرار جوي، نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، تصاحبه كتلة هوائية باردة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.
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