طفلة سورية تشنق نفسها تقليدا لمشهد بمسلسل

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لندن- عربي21 - توفيت طفلة سورية، بعد شنقها نفسها، تقليدا لمشهد في أحد المسلسلات التلفزيونية.

وقامت "بتول" بربط نفسها بالخزانة، ثم شنقت نفسها، لتفارق الحياة عن عمر 9 سنوات، كما فعلت الممثلة السورية كندة حنا، في مشهد انتحارها بالمسلسل التلفزيوني "خاتون".

وعلقت الممثلة كندة حنا على الحادثة قائلة: "الحادثة موجعة وصادمة، تخوننا الكلمات في هذه اللحظات، ولكن ما يمكن قوله أن حادثة وفاة الطفلة بتول أثرت فيّ كثيرا".

وأكدت كندة حنا على "ضرورة وضع الإرشادات العمرية قبل عرض المسلسلات في القنوات العربية، على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي أثناء مشاهدة أعمال مخصصة لما فوق الـ18 عاما؛ لأنها تتضمن مشاهد عنف".