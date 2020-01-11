اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لعمان خلفا لقابوس

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عربي21 - نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها في مسقط، اختيار السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، سلطانا جديدا لسلطنة عمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد الذي أعلن عن وفاته .

وشغل هيثم، وهو من محبي رياضة كرة القدم، منصب نائب وزير الخارجية قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أن السلطان قابوس بن سعيد توفي مساء الجمعة.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

ودعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد.

وحكم السلطان قابوس ( 79 عاما)، الذي كان مدعوما من الغرب، سلطنة عمان منذ توليه السلطة في انقلاب أبيض عام 1970 بمساعدة بريطانيا، الدولة المستعمرة لعُمان سابقا.

ولم يكن للسلطان قابوس أولاد ولم يعلن تعيين خلف له. ويقول النظام الأساسي لسلطنة عمان الذي تم وضعه عام 1996، إن الأسرة الحاكمة تختار سلطانا جديدا خلال ثلاثة أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة، الحكم في السلطنة.