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جواز السفر التونسي الأقوى في شمال إفريقيا

10
JANUARY
2020
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احتل جواز السفر التونسي، الذي يمكن حامله من دخول 69 دولة دون تأشيرة، المرتبة الأولى في أقوى جوازات السفر ببلدان شمال إفريقيا، والمرتبة 74 عالميا.
 
ووفق تصنيف "هانلاي باسبورت اندكس" لسنة 2020 حافظ الجواز التونسي على نفس مرتبة السنة الماضية، متقدما على جوازات السفر المغربي (المرتبة 80 عالميا، ويسمح بدخول 63 دولة دون تأشيرة) والموريتاني (المرتبة 84، 58 وجهة) والجزائري (المرتبة 92، 50 دولة) وجواز السفر المصري (المرتبة 93، 49 دولة).
 
وعلى المستوى العالمي، يحتل جواز السفر التونسي المركز 74 في هذا التصنيف الذي يشمل تقييم جوازات السفر في 107 دول على أساس بيانات من الجمعية العالمية للنقل الجوي ويحلل، منذ سنة 2006، إجراءات التأشيرات من جميع الدول وأقاليم العالم.
روسيا اليوم
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