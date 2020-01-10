قائد "حماس" في غزة يهدد إسرائيل

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وجه قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الخميس، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية، محذرا تل أبيب من مغبة اقتراف أي حماقة تجاه قطاع غزة.

وهدد يحيى السنوار إسرائيل، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "سيندم ندما شديدا إذا ما ارتكب أي خطأ تجاه القطاع".

وقال السنوار في تصريحات صحفية: "في حال ارتكب العدو الإسرائيلي أي خطأ في غزة، سيليه كلمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يتحدث بها بـ 5 كلمات، وهي الخبر ما ترون لا ما تسمعون".

يشار إلى أن قادة تل أبيب السياسيين والعسكريين يهددون بشكل دوري بشن هجوم على قطاع غزة، واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية على غرار اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".