ضبط 19 متسللا إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا

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قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت 19 شخصا من دولة إفريقية حاولوا التسلل إلى تونس بطريقة غير مشروعة عبر الحدود مع ليبيا.

ضبط 19 متسللا إلى تونس قرب الحدود مع ليبياالداخلية التونسية تعلن مصادرة كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

وأوضحت الوزارة أمس الأربعاء في بيان لها: "ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان على الحدود مع ليبيا، يوم الثلاثاء، 19 شخصا يحملون جنسية دولة إفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة".

وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم "التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.