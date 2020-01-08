المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يبحث اليوم التوتر في الخليج

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يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، الكابنيت، عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، لبحث التوتر في الخليج، عقب القصف الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.

وشهدت إسرائيل حالة تأهب بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية، تحسبا لهجمات محتملة قد تشن انتقاما لاغتيال الجنرال الإيراني البارز.

ورفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية درجة التأهب عند الحدود مع لبنان وسوريا، وأغلقت منطقة جبل الشيخ، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سليماني مسؤول عن قتل أبرياء والتخطيط لمزيد من الهجمات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.