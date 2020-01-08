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الجزائر..التحقيق مع وزيرتين في حكومة بدوي

8
JANUARY
2020
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ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، الليلة الماضية، أن السلطات القضائية بالبلاد بدأت التحقيق مع وزيرتي الاتصالات والصناعة بحكومة رئيس الوزراء السابق نورالدين بدوي وقررت سحب جوازي سفرهما
 
وتلاحق آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق، جميلة تمازيرت، تهم فساد خطيرة تشمل التلاعب بصفقات عمومية، وتنازل مشبوه عن مصانع مملوكة للدولة بمبالغ زهيدة لصالح رجال أعمال.
 
بدورها، تتهم وزيرة الاتصالات والبريد هدى إيمان فرعون، بممارسة الفساد في قطاع حساس يشمل ملفات البريد والمعلوماتية والاتصال وشبكات الإنترنت.
 
وذكرت أنباء في وقت سابق أن هدى فرعون اقترنت بناصر بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ولذلك جرت ترقيتها إلى منصب وزيرة بشكل سريع ومثير للتساؤلات، دون تأكيدات رسمية.
 
الجزائر..التحقيق مع وزيرتين في حكومة بدوي
وفتح الدرك الوطني تحقيقات موسعة مع الوزيرتين اللتين غادرتا الحكومة قبل نحو أسبوع.
 
وتجري في الجزائر منذ أسابيع تحقيقات وتوقيفات تطال رجال أعمال كبار ومسؤولين ووزراء، بتهم فساد وهدر المال العام وتلاعب بمشاريع حكومية واستغلال النفوذ ووضع اليد على عقارات حكومية.
روسيا اليوم
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