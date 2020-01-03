إسرائيل تغلق جبل الشيخ بعد اغتيال سليماني

A + A -

سارعت إسرائيل إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، التي تمت في العراق.

وطلبت الجهات المختصة الإسرائيلية، من الجمهور عدم التوجه إلى منطقة جبل الشيخ، في خطوة احترازية لأي رد قد تتعرض له إسرائيل بعد عملية الاغتيال، التي أعلنت الولايات المتحدة رسميا مسؤوليتها عن تنفيذها.

وخلال ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أثناء تواجده في اليونان، إن "إسرائيل تدعم بالكامل جميع الخطوات الأميركية، وحق الولايات المتحدة الكامل، في حماية بلدها ومواطنيها".

وأعلن نتنياهو أنه سيقطع زيارته إلى اليونان للعودة إلى إسرائيل، بعدما كان يفترض أن يبقى هناك حتى السبت. وجاء في بيان من رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو "يتلقى تحديثات أمنية منتظمة".

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.