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مصر.. الأمن يلقي القبض على عارضة الأزياء الأمريكية العارية بعد تسلقها الأهرامات

3
JANUARY
2020
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أوقفت أجهزة الأمن في مصر، عارضة الأزياء الأمريكية، كينزي ولانسكي، الشهيرة بـ "العارضة العارية" والتي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين "ليفربول" و"توتنهام".
 
وتسلقت العارضة أحد أهرامات الجيزة بدون الحصول على تصاريح أمنية لذلك.
 
وأثارت العارضة الجدل بعدما ورد لأجهزة الأمن بلاغ بإقدامها على ما فعلته، كما أنها وثقت تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر قبل أن يتم توقيفها.
 
وأظهر مقطع الفيديو تواجد كينزي ولانسكي رفقة العديد من أصدقائها الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه أشغل الحراس لتنفذ رغبتها.
 
 
وأثناء تسلّق "ولانسكي"، للهرم، قال صديقها إن الشرطة في طريقها لتوقيف صديقته بعد أن تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.
 
وكشفت عارضة الأزياء الأمريكية أن الأمن المصري أوقفها بالفعل وتم التحقيق معها لمدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنها، وتقرر ترحيلها من البلاد إذ رافقتها قوة أمينة واتجهت بها مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.
روسيا اليوم
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