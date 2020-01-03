تعرف على أصغر وزير في تاريخ الجزائر وثاني أصغر وزير في العالم العربي (صور)

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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، عن قائمة الوزراء الجدد الذين سيتسلمون مناصبهم في الأيام القادمة.

وتضمنت قائمة الوزراء، الشاب الجزائري ياسين وليد، الوزير المنتدب بالمؤسسات الناشئة، الذي يعد أصغر وزير في الحكومة الجزائرية إذ يبلغ من العمر 26 سنة، فيما تحتفظ وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية، شما المزروعي، بلقب أصغر وزيرة في العالم.

وورد في كتاب غينيس في نسخته الصادر للعام 2018 أن المزروعي تولت منصب وزيرة الدولة لشؤون الشباب بعمر الـ22 سنة، ضمن التشكيل الوزاري الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات عام 2016.

وأطاحت المزروعي آنذاك بكل من وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس، الذي حاز على هذا اللقب عندما تولى منصبه وهو في عمر الـ27، كما أقصت عايدة الحاج علي، التي تولت وزارة التعليم بالسويد وهي في الـ26.