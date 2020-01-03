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شرطة دبي تكشف تفاصيل سبقت وفاة الإعلامية نجوى قاسم

3
JANUARY
2020
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قال خليل المنصوري مساعد قائد شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم في دبي، كانت "طبيعية ونتيجة أزمة قلبية".
 
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المنصوري قوله، إن شرطة دبي "اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل الفحص من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية" مرجحا تأكيد نتيجة الفحص الأول.
 
وأضاف أن "الإعلامية المتوفية، البالغة من العمر 52 عاما، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتا إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة".
 
وأكد المنصوري أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعدا وجود أي شبهة جنائية.
 
ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي "العربية" و"العربية الحدث"، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة "العربية" في عام 2004.
روسيا اليوم
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