الإعلام الإسرائيلي: عباس حذر نتنياهو من أن الوضع الفلسطيني على شفا الانفجار

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ذكر صحفي إسرائيلي بارز، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في رسالة "حادة" قبيل اجتماع الكابنيت مساء الأربعاء، من تبعات قرار قطع أموال الضرائب.

وأفاد الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد في أكثر من تغريدة على "تويتر"، مساء الأربعاء، بأن عباس بعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو، عبر وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، حذره فيها من خطورة الأوضاع في السلطة، خاصة بعد اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وحسب رافيد، فإن حسين الشيخ قال لكحلون: "إنكم تقدمون تسهيلات لحماس في غزة وهنا تعاقبوننا بخصم من المقاصة الضريبية"، حيث يأتي على قرار قطع الأموال عن رام الله في الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب لإبرام اتفاق مع حركة "حماس" في غزة.

يذكر أن رسالة عباس هذه جاءت بعد ثلاثة أيام من تحذير رئيس "الشاباك" نداف أرغامان من أن قرار قطع أموال الضرائب، الذي صادق عليه "الكابنيت" يوم الأحد، سيؤدي إلى اضطرابات وتدمير العلاقات مع السلطة الفلسطينية.