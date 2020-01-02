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إصابة 3 فتيات في حادث تحرش واعتداء في الخرطوم

2
JANUARY
2020
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كشفت الشرطة السودانية عن إصابة ثلاث فتيات بجروح متفاوتة في حادث تحرش نفذته مجموعة تحمل السلاح الأبيض في ساحة الحرية بالعاصمة الخرطوم ليلة رأس السنة الجديدة.
 
وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الاستقلال في مختلف أنحاء ولاية الخرطوم تم "بصورة هادئة... عدا بعض الأعمال بساحة الحرية في الخرطوم حيث حاولت مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء التحرش والاعتداء على خمس من الفتيات.. أصيبت ثلاث منهن بجروح متفاوتة".
 
وأشار البيان إلى أن الشرطة وعددا مقدرا من المواطنين قد تصدوا للمتفلتين، الذين شرعوا في الاعتداء على قوات الشرطة، مما اضطر عناصر الأمن للتصدي لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع".
 
وذكر البيان أن الشرطة أسعفت المصابات إلى مستشفيات قريبة، وأشارت إلى رصد حوادث اعتداء على مواطنين بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية تم التعامل معها.
 
وأكدت الشرطة أن الاحتفالات بالميادين والصالات والشوارع الرئيسية مضت بصورة جيدة، دون مساس المحتفلين بحقوق الآخرين، حتى الساعات الأولى من الصباح.
روسيا اليوم
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