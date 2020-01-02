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صحيفة عبرية: تركيا سلمت السلطة الفلسطينية الأرشيف العثماني لتفنيد أكاذيب إسرائيل بامتلاكها للأراضي

2
JANUARY
2020
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قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن تركيا زودت السلطة الفلسطينية بأرشيف عثماني يثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي التي تحتلها إسرائيل، لاسيما في القدس والضفة الغربية.
 
وأضافت الصحيفة، أن السلطات التركية، قامت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بتسليم السلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917.
 
وكشف تقرير الصحيفة، أن المحامين الفلسطينيين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في "امتلاك" إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وخاصة في القدس والضفة الغربية.
 
وأكدت الصحيفة، أنه تم في البداية إيداع النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف، في مبنى السفارة الفلسطينية بأنقرة. وفي مارس الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى بيت لحم، وفق المصدر ذاته.
روسيا اليوم
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