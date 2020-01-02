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إسرائيل قتلت 149 فلسطينيا بينهم 33 طفلا خلال العام 2019

2
JANUARY
2020
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أعلن الأمين العام لـ "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، محمد صبيحات، أن 149 مواطنا فلسطينيا قتلوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي خلال العام 2019.
 
وفي بيان صحفي، قال صبيحات إن عدد الأطفال من مجمل الضحايا بلغ 33، (نحو 23%)، ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي.
 
وبحسب البيان، فقد قارب عدد الضحايا خلال عام 2019 المعدل العام لأعداد الضحايا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذي بلغ خلال الفترة المذكورة 161 قتيلا في كل عام.
 
وجاء في البيان أن من بين الضحايا 112 قتيلا من محافظات غزة، ويشكلون 74% من العدد الإجمالي، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربي الإسرائيلي.
 
في حين "بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية، 37 شهيدا، يشكلون 26% من عدد الضحايا الإجمالي".
 
وبحسب إحصائيات التجمع، فإن أصغر الضحايا سنا هما الجنينان، عبد الله أبو عرار الذي قتل بتاريخ 5 مايو الماضي في حي الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذي قتل بتاريخ 5 مايو الماضي، في بيت لاهيا شمال غزة. أما أكبرهم سنا، فهو عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا، وقتل في 5 مايو 2019.
 
وذكر البيان أن متوسط أعمار القتلى هو 25 عاما وثمانية أشهر. وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان أكثر الأشهر دموية، حيث قتل خلاله 44 مواطنا من الجنسين.
 
ولفت الأمين العام للتجمع إلى أن أكثر فئة عمرية استهدفها الجيش الإسرائيلي كانت بعمر 22 عاما (10 قتلى)، فيما بلغ عدد القتلى المتزوجين من كلا الجنسين 57، منهم 49 من الذكور، و8 من الإناث.
 
وبلغ عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم 15 جثمانا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين القتلى المحتجزة في ثلاجات السجون الإسرائيلية ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.
روسيا اليوم
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