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بالصور الجيش الجزائري ينفذ عملية عسكرية شرق البلاد ويعتقل إرهابيين اثنين مع عائلاتهم (صور)

2
JANUARY
2020
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أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء، بأن الجيش تمكن من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح، بولاية سكيكدة شرق البلاد.
 
وقالت الوزارة في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل التابعة لبلدية واد الزهور، بولاية سكيكدة شرق البلاد، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح".
 
وأضافت أن "الأمر يتعلق بكل من بودماغ إلياس المكنى إدريس، الذي التحق بالجماعات المسلحة عام 1994، وعلواش يونس المكنى أبو تراب الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017".
 
وأكدت أن المسلحين كانا رفقة 6 نساء و7 أطفال، مشيرة إلى أنه وخلال العملية، تمكن عناصر الأمن من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع "سيمونوف" وبندقية من نوع "كاربين"، علما أن وزارة الدفاع نشرت صورا للعملیة العسكرية.
 
وشددت على أن "هذه العملية تأتي في سياق العمليات التي تخوضها القوات المسلحة لتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".
 
وفي العملية نفسها، تمكنت القوات الجزائرية من كشف وتدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على ثمانية قنابل تقليدية الصنع و15 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى أغراض أخرى.
روسيا اليوم
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