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النيابة العامة المصرية: المتهم بالتسبب في حادث سير بورسعيد تناول مادة مخدرة

30
DECEMBER
2019
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أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بحبس المتهم بالتسبب في حادث سير كبير في بورسعيد أسفر عن مقتل 23 شخصا، أحمد حمدي محمد محمد، وأثبتت تحليلات تعاطيه مادة مخدرة.
 
وأوضحت النيابة العامة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الصاوي وجه بتشكيل فريق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في حادث تصادم 3 سيارات في طريق بورسعيد - دمياط السريع أمام قرية الفردوس.
 
وثبت بمعاينة الموقع أن الحادث وقع بين 3 مركبات وهي سيارة نقل بمقطورة وحافلة وسيارة خاصة، وأن سيارة النقل والحافلة أتلفتا بالكامل، بينما لحقت أضرار بالمقطورة وبالجانب الأيسر للسيارة الخاصة.
 
وشهدت قائدة السيارة الخاصة أنها فوجئت بمحاولة سائق سيارة النقل التي تجر المقطورة تخطي مركبتها من الجهة اليسرى بسرعة زائدة، وانحرافه تجاهها ليصدم جانب سيارتها الأيسر، فاختل توازن السيارة وحاولت استعادة التحكم فيها، وما أن أحكمت السيطرة عليها حتى أبصرت أشلاء متناثرة بالطريق، وحافلة تحطم سقفها.
 
واستجوبت النيابة العامة سائق سيارة النقل فدفع الاتهام عن نفسه بأن قائدة السيارة الخاصة هي من ارتطمت بشاحنته فأفقدته التحكم بها مما أدى إلى تجاوزه الخط الفاصل بين اتجاهي الطريق واصطدام سيارته بسور قرية الفردوس ليقطع الطريق أمام الحافلة القادمة من الاتجاه المقابل لترتطم بالمقطورة، ما أدى إلى وقوع الحادث.
 
وعرضت النيابة العامة السائقين السيارة على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتي دم منهما للوقوف على ما إذا كانت دماؤهم خالية من المواد المخدرة، وتلقت إشارة تؤكد أن العينة المأخوذة من سائق سيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة (جوهر الحشيش)، وعينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أي مواد مخدرة.
 
وقرر الصاوي بعد ذلك حبس سائق الشاحنة مدة 4 أيام، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وندبت خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير مصور لمعاينة الحادث، وما زالت التحقيقات جارية لسؤال باقي المصابين، وكشف تفاصيل الواقعة.
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