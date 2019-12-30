تركيا: قضاء الرياض برّأ الذين يقفون خلف قتل خاشقجي

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أعرب رئيس دئرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عن رفض بلاده لمحاولة التستر على قتلة الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن القضاء السعودي برأ الأشخاص الذين أمروا بقتله.

وفي مقالة كتبها ألتون على حسابه في المدونة الإلكترونية "mikro blog Platformu Medium" فقد تحدث عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدد ألتون على أنه "عبر محاكمة شكلية، تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير".

وأعرب رئيس دائرة الاتصال عن رفضه لمحاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، بينما جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة.

وقال ألتون: "نحن نشهد تبرئة مرتبكي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره".

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما أنها عاقبت ثلاثة منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على ثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لـ"ابن سلمان" لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات، لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.