living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسريبات من تحقيق قضائي تكشف سبب تحطم الطائرة المصرية في المتوسط

30
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت وثائق سرية من تحقيق قضائي فرنسي أن سبب تحطم الطائرة المصرية "إيرباص A320" في عام 2016 كان تسرب الأكسجين في قمرة القيادة، ما أدى إلى نشوب حريق في الطائرة.
 
وأفاد محامي عائلات الضحايا في وقت سابق بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الطائرة قبل يوم من تحطمها كانت فيها مشاكل تقنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون شركة "مصر للطيران" على علم بذلك.
 
وقد نفى مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية صحة هذه الفرضية التي تتحدث عن مشاكل تقنية في الطائرة.
 
هذا وتضاربت المعلومات حول وجود آثار لمتفجرات على جثث الضحايا.
 
وتحطمت الطائرة التابعة لخطوط مصر للطيران أثناء قيامها برحلة من باريس إلى مصر، وكان على متنها 66 راكبا، هم 56 مسافرا، وأعضاء الطاقم الـ7، و3 عناصر أمن مصريين.
 
وقد أعلنت السلطات المصرية رسميا حينها تحطمها فوق مياه البحر المتوسط ومصرع جميع من كان على متنها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout