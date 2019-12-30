فيديو لا أخلاقي في الأردن يثير سخطا.. والسلطات تتدخل!

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أثار مقطع فيديو لا أخلاقي متداول في وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن سخصا كبيرا دفع السلطات للتدخل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن التحقيقات في الفيديو اللاأخلاقي قادت لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتبين أنهم غادروا البلاد.

ونفى الناطق المعلومات التي يجري تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، مشددا على أنها معلومات كاذبة ومغلوطة.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات، لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.

وأهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة أو تصوير أي مخالفة قانونية اللجوء على الفور إلى عناصر أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف.