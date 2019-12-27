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الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

27
DECEMBER
2019
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أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمعزل عن إجرائها في القدس.
 
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني، لا مساومة عليه".
 
وأضاف أن "دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس، هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت الفلسطينية المقدسة لدى الشعب الفلسطيني، وتساوق خطير مع الاحتلال الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة".
 
وأكد أبو ردينة، أن "موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، أنه لا انتخابات دون القدس مهما كانت الضغوطات، ولن نعطي الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، وسنستمر بمساعينا مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه الانتخابات ترشحا وانتخابا".
 
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق أنه وجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية طلب فيها موافقتها على إجراء الانتخابات في القدس.
روسيا اليوم
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