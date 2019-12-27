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المغرب.. سجن مدون 4 سنوات واعتقال صحفي

27
DECEMBER
2019
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قضت محكمة مغربية بسجن مدون 4 سنوات بعدما أدانته بسب العاهل المغربي والشعب المغربي والمؤسسات الدستورية، كما اعتقل صحفي بتهمة إهانة القضاء.
 
وحكم على المدون، محمد السكاكي، بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمه 40 ألف درهم (4153 دولارا) بعدما أدانته "بالإساءة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس وسب المغاربة وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".
 
واعتقل السكاكي الشهر الماضي بعد أن نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرته السلطات متضمنا لعبارات "مهينة للشعب المغربي وللعاهل المغربي".
 
واعتذر السكاكي  للمغاربة أمام المحكمة عن العبارات الواردة في الفيديو، وقال إنه لم يقصد عموم الشعب المغربي و"إنما فئة قليلة"، كما أضاف أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك وإنما كانت "مناشدة مني إليه وطلبا بأن يتدخل لتصحيح أخطاء المسؤولين".
 
واعتبرت هيئة الدفاع عن السكاكي في تصريحات للصحافة أن الحكم عليه "قاس وغير عادل" ويدخل في إطار "التضييق على حرية التعبير"، كما قالت إنها ستستأنف الحكم.
 
من جهة أخرى أعلن يوم أمس الخميس أيضا عن اعتقال الصحفي والناشط في "حركة 20 فبراير"، التي انبثقت من النسخة المغربية لما يعرف بالربيع العربي، عمر راضي، بتهمة "إهانة قاض" بعد نشره تغريدة في حسابه على "تويتر" انتقد فيها الحكم على نشطاء ما يعرف بحراك الريف بأحكام ثقيلة.
 
وفي الشهر الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عام على مغني راب ووجهت له تهمة "إهانة الشرطة"، لكن حقوقيين قالوا إن المحاكمة والاعتقال بسبب أغنية "عاش الشعب" المثيرة للجدل التي انتقد فيها بشكل لاذع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
روسيا اليوم
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