أمير سعودي يدافع عن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي

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عربي21 - دافع الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الخميس، عن أحكام البراءة التي أصدرها القضاء السعودي في قضية قتل جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول، مشيدا بنزاهة القضاء.

وقال عبد الرحمن في تغريدة له، إن القضاء السعودي نزيه وعادل، وإن أبناء خاشقجي أنفسهم عبروا عن ثقتهم به، وذلك في معرض رده على الإعلامية اللبنانية مريك البسام، التي انتقدت في تغريدة على حسابها بتويتر، الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في قضية خاشقجي.

وقالت البسام: "القحطاني بريء، القنصل في اسطنبول أفرج عنه، العسيري ما خصو بنوب، واتضح لنا أن جمال خاشقجي قد ذوّب نفسه.. قضاء وقدر.. (..) أين الجثة".

ورد عبد الرحمن على البسام في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا، إن الأخيرة تجاهلتِ عمدا الحكم بإعدام الخمسة الّذين ارتكبوا الجريمة، وأن القضاء السعودي نزيه".

يشار إلى أن النائب العام السعودي، أعلن أن المحكمة قضت بإعدام خمسة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده العام الماضي.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين ابتدائية وليست قطعية، لافتا إلى أن سعود القحطاني المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لن يوجه له أي اتهام.

وكشف أن القنصل العام السعودي السابق لدى اسطنبول، محمد العتيبي، قد أفرج عنه.