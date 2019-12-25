living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قلادة شبيهة بواحدة ارتدتها بطلة فيلم "تيتانيك" تظهر بين مجوهرات زوجة البشير

25
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل إعلام سودانية، ان المحققين فوجئوا أثناء مصادرة مصوغات زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، بامتلاكها قلادة تشبه واحدة ظهرت في فيلم "تيتانيك" الشهير.
 
وقالت صحيفة "الراكوبة" إن الفريق الفني السوداني الذي فحص مجوهرات زوجة البشير الثانية وداد بابكر واجه مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه بين الأدلة، وذلك لأن "الشعب السوداني لا يستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضل عليها الذهب الأصفر".
 
وأوضحت وسائل إعلام سودانية، أن العقد "Blue Suphaire" ظهر في فيلم "تيتانيك"، مشيرة إلى أن هذه القلادة لم تظهر في السابق في عنق سيدة السودان الأولى السابقة المثيرة للجدل، والتي وصفها أحد التقارير بأنها "ماري أنطوانيت السودان".
 
يذكر أن فيلم "تيتانيك" الرومانسي الشهير ظهر عام 1997، ورصعته قصة حب كبيرة في استعادة فنية لاقت نجاحا منقطع النظير لحادثة غرق هذه السفينة السياحية الضخمة عام 1912، أثناء قيامها بأول رحلة لها في المحيط الأطلسي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout