ناقد فني مصري يكشف سبب توقيف تصوير مسلسل عن "الشهيد المنسي"

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كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، سبب اعتراض أسرة ضابط الصاعقة الراحل، العقيد أحمد منسي، على تصوير مسلسل "الاختيار" المستلهم من حياته.

وأكد الشناوي أن الجانب الأساسي في اعتراض أفراد الأسرة الذين ذهبوا إلى مكتب النائب العام لإيقاف تصوير المسلسل، هو وصية العقيد الراحل الذي أوصى بعد أن أصبح قائدا للكتيبة "103" بأنه لا يريد تكريما خاصا أو عملا فنيا مخصصا له.

وقال الناقد الفني إن والدة العقيد الراحل وأشقاءه اعترضوا أيضا على تصوير المسلسل بسبب تحفظات أبدوها على بعض تفاصيل السيناريو، مؤكدا أنهم لا يبحثون عن مال، ولا عن أي تواجد إعلامي.

ولفت إلى أن كاتب سيناريو "الاختيار"، ماهر دويدار، لم يلتق سوى مع أرملة أحمد منسي فقط، في حين أن للأسرة زاوية رؤية أخرى.

وقتل منسي في 7 يوليو 2017 إثر هجوم نفذه مسلحون في شمال سيناء، وكان مشهورا بالكفاءة بين زملائه منذ أن كان طالبا بالكلية الحربية.